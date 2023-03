Riapre il Castello di Bianello Si potrà visitare da domenica

Parte in anticipo la stagione di visite al Castello di Bianello. Domenica, infatti, il maniero tanto caro a Matilde riapre le porte ai visitatori per una stagione ancora più ampia e ricca di sorprese.

Sarà un Bianello in grande fermento quello che accoglierà i visitatori che potranno vedere il procedere dei lavori in corso sulla cinta muraria. Un Bianello che si appresta a diventare ancora più bello e che potrà essere visitato ogni domenica dalle 14 alle 19 (ultima partenza di vista alle 18) insieme alle guide del Gruppo storico “Il Melograno”. Biglietto: 6 euro (intero), 3 euro (ridotto per residenti nel Comune di Quattro Castella, under 18 e studenti under 26), gratuito per gli under 12.