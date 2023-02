"Riapre il pronto soccorso a Scandiano" Stavolta c’è anche la data: 20 marzo

Il 20 marzo riaprirà, in orario diurno, il pronto soccorso di Scandiano. L’annuncio, atteso da molto tempo, è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri dal sindaco scandianese Matteo Nasciuti. Il pronto soccorso del Magati era stato chiuso il primo marzo 2020 all’inizio della pandemia. Da tempo si discute per la sua riapertura, tema che ha spesso sollevato polemiche e discussioni politiche. Il sindaco Nasciuti, con un post su Facebook, ha ufficializzato il ripristino del servizio: "Dopo una lunga attesa, il pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano riaprirà i battenti dal 20 marzo prossimo. È una notizia bellissima che aspettiamo da tanto tempo e arriva dopo tre anni esatti dalla chiusura di quel 29 febbraio 2020, gli albori della pandemia. È una notizia che siamo contentissimi di poter condividere con tutte le cittadine e tutti i cittadini che in questi anni ci hanno ripetutamente chiesto di lavorare per raggiungere questo risultato". Nasciuti ha ringraziato l’Ausl di Reggio "con la quale in questi anni – ricorda il sindaco – il dialogo è stato quotidiano e proficuo: a volte ci siamo confrontati in modo acceso ma con la consapevolezza di voler arrivare ad un obiettivo comune. Un grazie va anche alla Regione che ha sempre colto nella nostra ‘insistenza sul tema’ il carattere di un’urgenza reale, di una domanda che arriva da un distretto da 80mila persone. Un pensiero pure ai colleghi sindaci che ci hanno supportato, lavorando al perseguimento di un risultato che è di tutti e che, in questo periodo, non era assolutamente scontato".

Il pronto soccorso sarà aperto inizialmente nell’orario diurno, dalle 8 alle 20. Una fascia oraria che già prima dell’emergenza sanitaria "assorbiva la nettissima maggioranza – sottolinea sempre Nasciuti – delle prestazioni richieste dal territorio. Si tratta di un punto di partenza, non di arrivo: vogliamo arrivare alla riapertura h24 e non lo abbiamo mai nascosto". L’inaugurazione, insieme ai cittadini, al personale medico e alle autorità, è in programma il 18 marzo. "Quest’anno inaugureremo così – osserva Nasciuti – la fiera di San Giuseppe". Tante le proteste in questi tre anni per la chiusura della struttura a causa anche del problema della carenza del personale. Come la petizione lanciata a Casalgrande dalla lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’, dal M5s e Centrodestra per Casalgrande. A metà gennaio oltre 5mila persone avevano firmato. In questi anni anche i gruppi di minoranza hanno spesso criticato la mancata riapertura del pronto soccorso. Tra i più battaglieri Il consigliere scandianese d’opposizione Angelo Santoro che molte volte aveva chiesto di attivare il servizio.

Matteo Barca