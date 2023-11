Riapre il sipario con ’Arcanesi’

Si riapre il sipario al teatro Pedrazzoli di Fabbrico, stasera alle 21, con "Arcanesi" da Aristofane, per la regia di Alessandro Di Murro. Con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia, con adattamento di Anton Giulio Calenda e Alessandro Di Murro e con le maschere di Zoe Perfetti.

Una produzione del Gruppo della Creta. Questo spettacolo non è solo un’opportunità per ridere, ma una straordinaria rappresentazione di come l’umorismo può sfidare le ingiustizie e cambiare il corso della storia.

Una commedia classica che rivela con straordinaria modernità come i classici illuminino la nostra quotidiana realtà, svelandone le debolezze e le piccolezze.

Prevendite su Vivaticket.