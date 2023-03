Riapre il soccorso coi medici coop "Speriamo che passino al pubblico"

di Stefano Chiossi

"Abbiamo mantenuto la promessa: dopo 3 anni finalmente riapriamo il Pronto Soccorso di Scandiano".

La mascherina di ordinanza del sindaco Matteo Nasciuti sembra riavvolgere il nastro al 29 febbraio 2020, quando all’alba dell’emergenza Covid il punto di accesso del Magati fu chiuso temporaneamente. Ci sono voluti più di 1.100 giorni. Ma ieri finalmente il Ps scandianese è tornato di nuovo in funzione.

"Questo è anche un giorno di festa" ha esordito Giorgio Zanni, presente al taglio del nastro assieme al direttore generale dell’Ausl, Cristina Marchesi, e all’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. Anche, per l’appunto. Perché la realtà racconta comunque di una riapertura parziale dalle 8 alle 20.

"La politica è chiamata alle scelte – ha proseguito il presidente della Provincia -. La domanda era: riattivarlo subito, o aspettare di avere il personale sufficiente per un presidio h24? Non è perfetto, ma in guerra sanitaria ci sono delle priorità. E la riapertura, anche parziale, era tra queste".

Il ‘nuovo’ Pronto Soccorso può fregiarsi anche di un restyling da 1,3 milioni di euro finanziati dalla Regione, "che soprattutto garantirà un accesso sicuro anche per i pazienti con Covid" ha puntualizzato Nasciuti. E un notevole investimento sarà fatto anche sul personale nei prossimi mesi. Com’è noto, in mancanza di medici ‘in casa’, l’Ausl ha esternalizzato il servizio. E per il Pronto Soccorso del Magati a vincere il bando (durata 6 mesi più altri 6 rinnovabili) è stata la cooperativa Cmp Global Medical Division di Bologna, che garantirà almeno 13 professionisti, con un costo a carico dell’Ausl di 100 euro lordi all’ora a persona.

"Dovranno tornare medici pubblici quanto prima, ma al momento era l’unica soluzione" la chiosa di Zanni, a ribadire come almeno sulla carta, il problema non sia economico, quanto invece di evidenti difficoltà nel trovare professionisti disposti a entrare nel sistema sanitario pubblico.

Non a caso l’assessore regionale Donini ha guardato oltre: "Dobbiamo migliorare la qualità della vita e del lavoro dei nostri dipendenti. Ma spero che i medici delle agenzie attualmente in servizio possano utilizzare questa come esperienza, per poi entrare nel ‘nostro’ sistema attraverso i bandi".

Sull’orario ridotto, Cristina Marchesi ha voluto tranquillizzare i cittadini: "I medici e tutto il personale rimarranno in servizio fino a che l’ultimo paziente non avrò risolto il proprio problema. Ecco perché l’apertura è di 12 ore, ma il lavoro per noi è sulle 15 ore". Insomma per fare un’ipotesi estrema, anche chi arriverà alle 19,59 riceverà la regolare assistenza. Per la serata o la nottata invece, l’unico Ps aperto rimane al Santa Maria Nuova a Reggio.

Infine, è stata confermata la presenza di una automedica e una autoinfermieristica h24 al Magati. Certo, per un "bacino di 85mila persone", come ribadito da Nasciuti parlando del distretto ceramico, appare un numero risicato. Ma realisticamente è quanto può offrire l’attale sanità pubblica nel 2023.