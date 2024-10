Riapre il teatro Sociale: capienza aumentata

Con una cerimonia ufficiale, ha riaperto il teatro Sociale di Luzzara, dopo quasi un anno di stop forzato per lavori di riqualificazione, finanziati per 305.000 euro da contributi regionali, della Fondazione Manodori e con risorse comunali, che hanno permesso l’aumento della capienza con la riapertura dei palchi superiori, oltre a lavori di consolidamento, messa in sicurezza, completamento dell’impianto di riscaldamento e illuminazione, fino all’installazione dei presidi di rilevazione antincendio. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Elisabetta Sottili, con la presenza dell’assessore regionale Mauro Felicori, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini che hanno voluto partecipare all’evento, che restituisce il teatro Sociale alla cittadinanza. Il Sociale di Luzzara è tra i 59 teatri che in Emilia-Romagna si possono fregiare del riconoscimento di "Monumento Nazionale" ed è intitolato all’artista luzzarese Danilo Donati

Antonio Lecci