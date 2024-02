Riapre la ’Casa di quartiere - Orti Spallanzani’

Domenica alla Casa di quartiere - Orti ’Spallanzani’ di via Toscanini si terrà una mattinata di festa per la riapertura di un punto di ritrovo importante per il quartiere ma non solo. Attivo già da molti anni come centro sociale, il contesto riavvia ora la progettazione dopo l’entrata nella gestione della cooperativa sociale Giro del Cielo, pronta a sostenere la transizione a Casa di Quartiere, secondo la linea indicata dal Comune di Reggio. Come prima azione, è stato operato un remake del salone principale, pronto ora ad accogliere non solo le classiche cene a base di gnocco e tortelli – pur sempre presenti – ma anche una nuova offerta di ristorazione anche nella fascia del pranzo. Ricorda la presidente di Giro del Cielo, Giorgia Bertani, che "l’idea è quella di varare uno spazio che possa essere frequentato da tutti, dagli studenti per ritrovarsi e studiare, ai professionisti che vogliono avere uno spazio più disteso, informale e familiare per incontrarsi in riunioni, agli anziani, alle famiglie che cercano un luogo di ritrovo semplice e genuino".

Gli orti cittadini rimarranno un tratto distintivo, all’insegna della continuità con le precedenti gestioni, ma interverranno nella coprogettazione anche altre realtà locali, tra le quali l’associazione culturale Wave (orientata all’intrattenimento e alle offerte culturali giovanili), il collettivo Cult (che ha recentemente avviato l’edizione 2024 del contest musicale Roty), l’associazione per la Pedagogia Steineriana di Reggio e l’asineria di Massimo Montanari ed Eugenia Dall’Aglio, potendo così contare su un ulteriore spazio per la promozione delle loro attività. L’evento di inaugurazione di questo nuovo percorso, alla presenza dell’assessore Lanfranco de Franco, inizierà alle 9 per concludersi verso le 12.30, lasciando spazio alle regolari attività di apertura della Casa di Quartiere della domenica. Particolare attenzione ai più piccoli, tanto per cominciare, con le attività manuali con feltro e lana, nonché la simpatia degli asini, presenti per farsi conoscere e passeggiare con i bambini.