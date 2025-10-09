Riapre la chiesa di San Carlo. Da sabato si parte con le visite

Dopo il lungo periodo di lavori, con il cantiere finalmente chiuso, apre alle visite la storica chiesa di San Carlo, in centro a Guastalla. L’evento è previsto in occasione di "Monasteri aperti", sabato 11 ottobre alle 15,30 e alle 17,30, oltre che domenica pomeriggio alle 17,30, con visite guidate che prevedono anche l’accesso agli ambienti dell’adiacente convento delle Agostiniane, a lungo utilizzato come ospedale civile. Il ritrovo è nel parcheggio dell’ex ospedale, con accesso da via Cavour. L’iniziativa è gratuita, consigliata la prenotazione: tel. 0522-839763 (iat@bassareggiana.it). L’apertura riguarda la chiesa di San Carlo, da tempo adibita ad archivio comunale, dopo i lavori di consolidamento e restauro delle facciate. I lavori sulla ex chiesa e sul campanile, appaltati con gli interventi sull’adiacente convento, hanno richiesto una spesa totale di oltre 900 mila euro. La chiesa è stata edificata nel 1651 per ordine del duca Ferrante II Gonzaga per ottemperare a un voto fatto nel 1618 e con la speranza di far entrare due delle figlie nell’adiacente convento. L’edificio ha avuto varie mutilazioni nella parte posteriore interna al convento, specialmente quando questo divenne sede dell’ospedale di Guastalla.

Antonio Lecci