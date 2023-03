Riapre la scuola d’infanzia di via Garibaldi

Lunedì riaprirà a Casalgrande la sede della scuola d’infanzia statale di via Garibaldi con il ritorno nella sede ‘storica’ delle due sezioni ospitate dall’istituito comprensivo Spallanzani nel corso dello svolgimento dei lavori.

Gli interventi realizzati permettono di "restituire ai bambini – dicono dal Comune – una sede sicura, riqualificata e più bella". Il cantiere ha interessato diversi aspetti. Principalmente è stata eseguita la riqualificazione statica dell’edificio. Sono state sistemate le grondaie e il tetto, cambiati i pannelli di controsoffittatura ed è stato sistemato il giardino. La struttura è stata ripitturata.

La scorsa primavera non erano mancate le polemiche dei genitori per la chiusura della scuola ed era stato anche collocato uno striscione di protesta sulla cancellata della scuola.

"Ringraziamo le famiglie, gli insegnanti e il preside – spiega l’assessore alla scuola Laura Farina – per la pazienza e sostegno che abbiamo ricevuto in questo anno e mezzo: ci scusiamo per la durata della chiusura, ma si è trattato di tempi tecnici necessari alla ultimazione dei lavori".

Nella stessa sede sarà ospitata la sede del centro Babilonia che svolge attività educative e creative nel campo del riuso dei materiali. Nell’agosto del 2021, a seguito di un’indagine affidata a uno studio tecnico esperto nell’ambito della sicurezza strutturale in relazione alla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e conformità alle attuali norme, era emersa l’esigenza dell’amministrazione di eseguire alcuni interventi edili alla scuola. L’impossibilità di compiere i lavori in presenza delle attività didattiche aveva causato lo spostamento temporaneo delle sezioni. Erano stati individuati due spazi alternativi: uno nel polo 06 di via Pasolini e l’altro, per due sezioni, nell’ala est della scuola media.

Matteo Barca