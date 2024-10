Riapre la scuola d’infanzia. Gianni Rodari

È stata riaperta la scuola d’infanzia Rodari a Poviglio, che per quasi una settimana è rimasta chiusa per consentire l’esecuzioni di lavori per far fronte a problemi strutturali che si erano manifestati a causa delle abbondanti precipitazioni, con infiltrazioni che erano incompatibili con le attività e la presenza dei bambini. Come annunciato, il servizio, che interessa famiglie di Poviglio e Castelnovo Sotto, è stato regolarmente riaperto. I Comuni si sono scusati con le famiglie per il disservizio.