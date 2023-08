’Riapre’ la stazione Mediopadana I treni veloci torneranno a fermarsi

È prevista per oggi la ’riapertura’ della stazione Mediopadana dell’alta velocità dopo i lavori programmati da Rfi dal dal 7 al 18 agosto. I tecnici della società in questi dodici giorni sono stati impegnati nella sostituzione di alcuni deviatoi, nell’ambito del periodico rinnovamento di componenti dell’infrastruttura ferroviaria. I nuovi scambi, diceva Rfi "saranno attrezzati con innovative componentistiche tecnologiche di ultima generazione, in grado di assicurare migliore efficienza e maggiore affidabilità". Durante i lavori, però, non ci sono state ’fermate’ di treni e quelli in transito hanno ridotto la velocità in corrispondenza del cantiere, con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 15 minuti. "Sono stati programmati in estate quando la domanda di mobilità per studio e lavoro tende naturalmente a diminuire", aveva motivato Rfi.