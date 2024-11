Riapre la strada fra Rio Saliceto, Rolo e Fabbrico

Rio Saliceto (Reggio Emilia), 25 novembre 2024 - Si è conclusa la prima parte della terza tranche dei lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 46, via Cà de Frati, che collega Rio Saliceto a Rolo e a Fabbrico, che nelle scorse settimane era rimasta chiusa proprio per lavori in corso, con il traffico deviato sul percorso alternativo tra Novellara e la Provinciale 5 verso Reggiolo per poter raggiungere Fabbrico e Rolo provenendo da Rio Saliceto. Il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha completato il tombamento del piccolo canale che costeggia via Cà de Frati e da domani, martedì, la strada viene riaperta al transito. Dopo le festività di Natale e Capodanno, compatibilmente con le condizioni meteo, la strada verrà nuovamente chiusa per consentire i lavori di allargamento su poco più di mezzo chilometro della carreggiata, che dovrebbero concludersi entro la fine di marzo. Quello in corso in questi mesi è l’ultimo dei tre lotti di interventi per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro, due dei quali già conclusi, realizzati per risolvere il problema di un’arteria stradale pensata e realizzata decine di anni fa, per volumi di traffico e mezzi con dimensioni certamente differenti da quelle attuali, per di più costruita su di un argine, quindi particolarmente soggetta ad avvallamenti.