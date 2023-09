Riapre l’Associazione Primo Stato. C’è la mostra ’Versilia’ di Olivi

Inaugurata venerdì ’Versilia’, monografica di Bruno Olivi, nella sede della nuova Associazione Primo Stato, da poco costituita da Luigi Marmiroli negli spazi che sono stati della Galleria omonima, già Corniceria.

Si tratta di una ventina di pezzi acquisiti negli anni Novanta.

"La mia intenzione – precisa Marmiroli – è quella di creare uno spazio che possa accogliere artisti storicizzati e anche giovani che si vogliono far conoscere, oppure chi intende organizzare eventi culturali. Diventando soci dell’Associazione, si può avere in uso temporaneo lo spazio espositivo".

"Si può dire - aggiunge Marmiroli - che ho deciso di realizzare mostre per far conoscere artisti reggiani importanti ad un pubblico giovane e creare un trampolino di lancio per la cultura e il collezionismo. Come primo evento ho scelto un nome reggiano noto, ma avrei potuto proporre anche altri artisti reggiani conosciuti e già esposti alla Galleria d’Arte Primo Stato, aperta negli anni Ottanta e chiusa nel 2010".

L’Associazione - sostiene il creatore - vuole essere, pertanto, un luogo di divulgazione e di dialogo tra generazioni.