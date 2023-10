Riapre l’ex Hotel Cristallo. La catena City Style lo rileva dal fallimento. Sarà un albergo a 4 stelle

Un ‘nuovo’ albergo per la città della musica: riaprirà infatti l’ex

hotel Cristallo. La storica struttura di via Gramsci è stata rilevata da ‘City Style Hotels’, catena piemontese che gestisce già due alberghi quattro stelle a Mantova ed Alessandria. E, per il terzo, ha scelto di investire a Reggio. Anche per capitalizzare i tanti eventi alla Rcf Arena che sta prendendo finalmente il volo. Se per il concerto di Kanye West si attende ancora l’ufficialità, stanno già arrivando le prime prenotazioni per il 21 luglio dopo l’annuncio del concerto della metal band tedesca Rammstein al campovolo (unica data italiana nel tour del 2024). I fan si sono immediatamente mossi anche se i biglietti non sono ancora in vendita (la caccia al biglietto scatterà dal 18 ottobre): in città si è registarto subito un boom di contatti alle reception degli alberghi e sulle piattaforme online, da booking ad Airbnb.

Il pensiero torna alla scorsa estate, quando il concerto di Harry Styles aveva fatto impazzire il comparto alberghiero e turistico reggiano, i fan avevano occupato tutti gli alloggi da Parma a Modena perfino in Appennino e anche per affitti brevi e camere singole i prezzi online erano schizzati a livelli senza precedenti. Ma forse, dalla prossima estate (obiettivo ambizioso) ci sarà un albergo in più ad accogliere i fan, a pochi passi dall’arena: il ‘City Style Hotels’, che sta ultimando i suoi lavori di ristrutturazione e dovrebbe fra non molto riaprire le porte ai turisti. La struttura di via Gramsci è chiusa dal 30 giugno 2019, giorno in cui cessarono le attività dello storico ‘Hotel Cristallo’. Inaugurato nel 1985, nel 2018 la disponibilità dell’edificio era passata dalla Immobiliare Santa Croce alla milanese Benwelcome Srl ma non bastò ad evitare il fallimento, decretato dal tribunale di Milano il 16 luglio 2019.

A febbraio 2020 la struttura e l’attività sono state acquistate appunto da ‘City Style Hotels’. Presidente del brand è Luciano Scauri, manager alberghiero che vanta nel curriculum collaborazioni con alcuni dei maggiori gruppi internazionali come Four Seasons e Hilton o l’hotel Ritz di Parigi. L’idea del gruppo era quella di riaprire il vecchio Cristallo nel giro di pochi mesi dopo l’acquisizione, ma la pandemia si è messa di traverso e sono stati necessari anche dei lavori strutturali per rimettere a norma l’edificio. Oggi il cantiere è ormai completato (anche ieri gli operai erano al lavoro) e anche se la compagnia non si sbilancia, ovunque – sul cancello come sui siti e nei contatti indicati online – il motto è uno: "Opening soon, prossima apertura".