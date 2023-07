Riapre l'ufficio postale di Campagnola, ora con servizi digitali di 'Polis' e wi-fi

Dopo i lavori di ristrutturazione, ha riaperto l’ufficio postale in centro a Campagnola, ora abilitato anche alle attività di "Polis", con i servizi digitali, che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei settemila Comuni italiani con meno di 15 mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Con i lavori appena conclusi, negli spazi affacciati sulla rinnovata piazza Roma, in centro paese, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale aspetto con l’abbassamento della linea di tutti gli sportelli e uno spazio utile per i servizi della pubblica amministrazione. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata tinteggiata, dotata di pavimento e corsia per non vedenti. A breve sarà fornito il totem per pratiche della Pubblica amministrazione e rete wi-fi. L’ufficio è fornito del servizio Postamat.