Riapre un bar nel cuore del paese

Domani a Vezzano riapre, con un nuovo nome, il bar in via Roma Sud 10A, chiuso dal primo gennaio di quest’anno. Il locale, situato sulla statale 63 nel centro del paese, sarà gestito da Antonella Righi di Regnano di Viano che ha deciso di rilevare la storica attività, punto di riferimento per tante persone del paese e non solo. Nei primi nove mesi del 2023 il bar era rimasto chiuso, ma ora sarà nuovamente operativo per accogliere ancora i clienti. Una notizia certamente positiva per la comunità vezzanese che, negli ultimi anni, aveva perso diverse attività. Si tratta di una sfida importante per la nuova titolare Antonella che, nonostante il difficile periodo di crisi economica e le elevate spese da sostenere per le utenze, ha deciso di rinnovare il locale che si chiamerà ‘AR bar & food’.

Antonella Righi nel passato ha lavorato a lungo nello stesso settore operando come dipendente, per oltre 30 anni, in altri bar della nostra provincia. "Vogliamo lavorare sulla qualità – annuncia con soddisfazione la barista Antonella – puntando molto sulla pasticceria, la piadina romagnola e caffè di grande qualità. Saranno pure proposti dei piatti freddi. In questi giorni abbiamo ultimato i lavori di ammodernamento e ora siamo dunque pronti per partire". Nel pomeriggio di sabato 30 settembre sarà organizzata, dalle 16, anche la festa per l’inaugurazione ufficiale.

Matteo Barca