Riaprirà a Carpineti l’ambulatorio pediatrico

Torna ad essere operativo a Carpineti da venerdì 21 febbraio, dopo tante preteste e polemiche, l’ambulatorio pediatrico che da circa un anno era stato trasferito in un locale del comune di Casina a seguito lavori di ristrutturazione dell’ambulatorio di via Di Vittorio a Carpineti. Ne dà notizia l’ufficio stampa dell’Ausl di Reggio Emilia affermando: "Venerdì 21 febbraio l’ambulatorio pediatrico della dottoressa Valentina Demaio, temporaneamente trasferito a Casina, sarà ricollocato in via definitiva nella sede della Casa della Comunità di Carpineti in Via Giuseppe di Vittorio n.6". Ovviamente soddisfatti i genitori che finalmente possono portare i loro bimbi, per qualsiasi controllo, alla pediatra Valentina Demaio nell’ambulatorio di Carpineti evitando il viaggio a Casina.

Il trasferimento dell’ambulatorio pediatrico da Carpineti a Casina, seppure temporaneo per la ristrutturazione dei poliambulatori e conseguente realizzazione della Casa di Comunità a Carpineti, aveva suscitato numerose polemiche da parte del gruppo di minoranza con riferimento ai disagi dei genitori, costretti a portare i loro bambini, per qualsiasi necessità, all’ambulatorio fuori comune. La Casa di Comunità’ di Carpineti è un progetto di ammodernamento importante partito a fine mandato della precedente Amministrazione di Carpineti guidata dal sindaco Tiziano Borghi e, almeno nelle procedure, contestato dal capogruppo di minoranza Rita Migliaccio, contraria al trasferimento a Casina.

Migliaccio chiedeva di trovare soluzioni locali "per non costringere le madri a portare i loro bimbi per controlli a 10 km di distanza con trasferimento dell’ambulatorio a Casina". L’allora sindaco Borghi (a fine mandato) era convinto che la Casa di Comunità sarebbe stata una struttura sanitaria innovativa nel campo della assistenza medica alla popolazione, con l’adozione di attrezzature diagnostiche particolari, anche per l’assistenza socio-sanitaria. Ieri mattina il sindaco Giuseppe Ruggi con il vicesindaco Fontana, insieme hanno fatto un sopralluogo alla Casa di Comunità di Carpinneti e si sono resi conto che i lavori di ristrutturazione, almeno dell’ambulatorio pediatrico, sono stati completati per cui si concludono i viaggi di genitori e bambini da Carpineti a Casina in quanto da venerdì prossimo potranno recarsi nell’ambulatorio di Carpineti completamente rinnovato con la presenza della pediatra dottoressa Valenina Demaio. Mentre esprime soddisfazione il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi, aggiunge: "Anzi ringrazio l’Ausl per la puntualità, in quanto aveva risposto a una mia richiesta telefonica, che entro febbraio avrebbe riaperto l’ambulatorio di Carpineti e così sta avvenendo. Una collaborazione tra istituzioni che funziona nonostante i tempi difficili, soprattutto per la sanità".

Settimo Baisi