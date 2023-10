"Riaprire i punti nascite a Castelnovo Monti? Bonaccini si limita a 'garantire' i parti"

"La Giunta Bonaccini conferma che non c’è volontà di mantenere i servizi nei comuni montani, anzi ne peggiora le condizioni". Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Michele Facci, intervenuto in commissione nell’ambito della discussione sul Defr (Documento di economia e finanza regionale) 2024-26. "Sui punti nascita in montagna registriamo una preoccupante retromarcia – spiega Facci –. Dopo la chiusura e le scuse dello stesso Bonaccini con la promesse di riaprirli, ora il Defr si limita a cercare di garantire l’assistenza al parto in montagna".

"Capite? – incalza Facci –. Non c’è più la volontà amministrativa e politica di riaprire i punti nascita. È la smentita più evidente delle promesse fatte della Giunta Bonaccini". Facci si è quindi soffermato sui piani Stami a sostegno dei territori montani e periferici: "Questi piani dovrebbero agevolare le amministrazioni geograficamente svantaggiate, ma i Comuni che vi accedono non possono poi ambire agli altri finanziamenti regionali". "Ecco quindi che il meccanismo premiale di fondi dedicati ai comuni montani di fatto si rivela un boomerang, che aggrava ancora di più la situazione degli amministratori di quelle realtà" ha concluso il leghista.