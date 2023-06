"Riaprire i punti nascite? Non arriva il parere da Roma"

"I punti nascita in montagna vanno riaperti". Lo afferma il consigliere regionale leghista Michele Facci mentre l’assessore Donini risponde: "La volontà di riaprirli c’è. Nel 2020 e 2021 abbiamo inviato al Ministero il documento sulla fattibilità per la riapertura, non abbiamo ricevuto il parere".

A voler conoscere lo stato della situazione è il consigliere Facci (Lega) che, al question time, ha ricordato come la riapertura dei Punti nascita in montagna chiusi a Porretta Terme, Castelnovo Monti, Pavullo nel Frignano e Borgo Val di Taro, sia stato inserito nel programma di mandato di questa giunta. Una scelta riconosciuta come "errata dallo stesso presidente Stefano Bonaccini", ha detto Facci, aggiungendo: "L’assessore Donini, nel difficile periodo 2021 del Covid disse: ‘riapriremo i punti nascita, rimedieremo’. Pochi mesi dopo venne alla luce un’analisi tecnica sulla riapertura, di cui non abbiamo più saputo nulla. L’Osservatorio vuole qualificare l’assistenza al parto. Cosa è cambiato oggi? Come si concilia con la commissione sul percorso nascita, che dura tre anni, con l’Osservatorio a un anno dalla scadenza?".

Donini ha risposto che "l’attività dell’Osservatorio è indipendente dalla riapertura dei Punti nascita. La donna può scegliere dove partorire. La Commissione nascita regionale dà la possibilità di assistenza al parto".

s.b.