"Riaprite Aemilia, indagate i legami con la politica"

"Riaprire le indagini sulle collusioni tra politica e cosca di ‘ndrangheta". Da tempo Giovanni Paolo Bernini, esponente parmense di Forza Italia, chiede accertamenti sui rapporti tra le amministrazioni locali ‘rosse’ e la mafia, che secondo lui furono volutamente omessi nell’operazione ‘Aemilia’ dall’ex pm della Dda Marco Mescolini, poi divenuto procuratore capo a Reggio, infine da qui trasferito a Firenze dal Csm per incompatibilità ambientale, dopo l’esposto presentato da quattro pm reggiane legato ai suoi rapporti con l’ex magistrato Luca Palamara e ai riflessi sull’operato e la credibilità della Procura locale.

Questa volta Bernini presenterà la sua domanda direttamente al procuratore capo di Bologna, e responsabile della Dda, Giuseppe Amato: "Lo incontrerò giovedì e gli chiederò la riapertura dell’indagine, fatto che si impone visto che in ‘Aemilia’ non è stato condannato alcun politico e amministratore locale". Bernini fu imputato in ‘Aemilia’: inizialmente per lui la Dda, ai tempi in cui vi operava Mescolini, chiese il carcere per concorso esterno alla mafia e poi per voto di scambio, richiesta respinta dal gip e dal Riesame.

Al processo, dove scelse il rito abbreviato, Bernini fu prosciolto: l’accusa fu derubricata in corruzione elettorale, poi dichiarata prescritta. A sostenere l’idea di una persecuzione giudiziaria a sfondo politico, vi è stato anche Giuseppe Pagliani, ex consigliere di Forza Italia, assolto in ‘Aemilia’ dall’accusa di concorso esterno alla mafia dopo una vicenda giudiziaria durata oltre sette anni.

"La riapertura del filone sulle responsabilità amministrative e politiche del radicamento criminale calabrese - insiste Bernini - diventa ancora più necessaria e doverosa alla luce delle motivazioni della sentenza con cui il Csm ha decretato il trasferimento di Mescolini". Il Tar, a cui Mescolini è ricorso, ha valutato corretta la scelta del Csm, considerato "il clamore mediatico" ed "essendo stata tratteggiata la figura di un magistrato che ha cuore le sorti degli esponenti locali del Pd".

Sui contestati rallentamenti di atti relativi alle indagini ‘Angeli e demoni’ e ‘Re cleaning’ (presunti appalti pilotati del Comune), lui si era difeso spiegando che le attività che coinvolgevano esponenti di una parte politica erano state portate a termine "con la sola precauzione di non influire sulle competizioni elettorali del 2019, proprio per evitare interventi criticabili dall’opinione pubblica".

Bernini cita l’intervista, "mai smentita", rilasciata al Riformista dal magistrato Roberto Pennisi "che abbandonò la collaborazione con la Dda di Bologna per contrasti con Mescolini sulle persone da colpire: un fatto che apre scenari inquietanti che vanno verificati".

Alessandra Codeluppi