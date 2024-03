"Riaprite il Pronto soccorso di notte". Altre 250 firme in un solo giorno La petizione "Riapriamo il Pronto soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio" ha raccolto 1.750 firme in meno di un giorno, con l'obiettivo di arrivare a 2.500. La pressione politica potrebbe influenzare le decisioni delle autorità sanitarie regionali e dell’Ausl, rispecchiando un diffuso disagio per la chiusura notturna del Pronto soccorso.