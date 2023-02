"Riaprite l’ambulatorio di frazione" Petizione dei cittadini di Santa Maria

Una raccolta di firme per chiedere il massimo impegno delle istituzioni locali per riattivare l’ambulatorio del medico di base nella frazione di Santa Maria di Novellara.

È stata avviata ieri, dopo che da alcuni giorni si è saputo che l’ambulatorio frazionale non è più attivo, con un cartello lasciato davanti alla porta d’ingresso che rimanda alla segreteria dell’ambulatorio di Novellara centro. La struttura a Santa Maria era sempre rimasta aperta, almeno uno o due giorni alla settimana, con l’attività del dottor Fiorenzo Orlandini, poi andato in pensione. Ora, a occuparsi di gran parte dei pazienti della frazione, c’è il dottor Pietro Ferrari. Ma dal 27 gennaio scorso riceve solo nell’ambulatorio del centro capoluogo.

Una scelta che non piace affatto ai cittadini di Santa Maria, gli stessi che hanno avviato una raccolta di firme – attraverso moduli disponibili alla farmacia Rivi e al bar del paese – per chiedere di non cancellare completamente il servizio.

"Chiediamo al sindaco di Novellara di attivarsi affinché, al più presto, venga riattivato il servizio di ambulatorio medico, esigenza e diritto primario della salute su base territoriale, nella frazione di Santa Maria della Fossa. Servizio che riteniamo importante e fondamentale, in particolare per anziani, disabili, soggetti fragili e non muniti di trasporti propri", si legge nel testo della petizione. Che non appena è stata avviata, ha registrato diverse adesioni.

"Siamo molto attenti a questo tipo di problemi – spiega il sindaco Elena Carletti – e ci confronteremo con l’Azienda Usl per valutare possibili soluzioni. Coi cambiamenti degli ultimi anni, dovuti anche alla carenza di medici di base a livello generale, ci sono state molte variazioni nell’organizzazione dei servizi forniti da questi professionisti. Notiamo spesso la tendenza dei medici a concentrare l’attività in un solo ambulatorio, per motivi economici e organizzativi. Cercheremo di verificare le disponibilità di locali e di soluzioni per cercare, per quanto possibile, di mantenere l’attività dell’ambulatorio a Santa Maria". In caso di necessità, il Comune potrebbe farsi carico di reperire un locale in cui garantire il servizio, senza spese a carico del medico.

