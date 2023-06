Riaprono canonica e oratorio, Reggiolo in festa

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 giugno 2023 - Un altro importante tassello della ricostruzione post terremoto si compone a Reggiolo, con la riapertura ufficiale della canonica e dell’oratorio parrocchiale. Alla presenza dell’arcivescovo Giacomo Morandi, del parroco don Francesco Avanzi, delle autorità militari e civili guidate dal sindaco Roberto Angeli, sono state inaugurate le due strutture, completamente rimesse a nuovo dopo il sisma del 2012, che le aveva rese inagibili. Alcune strutture erano irrecuperabili. Grazie a fondi pubblici dei cittadini messi a disposizione dalla Regione, oltre a un importante contributo della Cei tramite le donazioni dell’8 per mille, si è riusciti a coprire i costi dell’intervento, per un totale di tre milioni di euro. Un progetto che parte nel 2016 attraverso un concorso finanziato dalla Cei con tredici studi di progettazione partecipanti. E anche i bambini, con i loro disegni, hanno contribuito a formare il piano esecutivo, poi eseguito negli anni successivi. L’arcivescovo ha benedetto e inaugurato la canonica, che diventa spazio per gli uffici e gli alloggi parrocchiali, di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta, gremita per la messa presieduta da monsignor Morandi con la presentazione dei giovani che parteciperanno ai campi estivi locali. Poi il taglio del nastro all’oratorio, il cui progetto porta la firma di Massimo Basile e Floriana Marotta, di uno studio milanese, in collaborazione con Filippo Tinarelli, Stefano Silvi, Marco Manzini. L’impresa incaricata è stata la Impref di Arceto. La Cei ha stanziato un milione e 400 mila euro, con l’aggiunta del contributo regionale per un milione e mezzo di euro. A questi si aggiungono le risorse impegnata dalla parrocchia locale per sistemare le aree esterne e gli arredi interni.