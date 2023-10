Riasfaltatura a prova di incidenti a Correggio: via Sinistra Tresinaro interessata

Sono iniziati ieri, come previsto, i lavori di asfaltatura su alcune strade comunali di Correggio. Anche oggi dovrebbe essere interessata la zona di via Sinistra Tresinaro, nella periferia della cittadina. Per consentire i lavori in sicurezza, anche per la mattinata di oggi si prevede la chiusura al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Vecchia Carpi e il confine con il territorio di Carpi, con eccezione per i residenti in quella strada, ai quali è concesso il transito per recarsi alle proprie abitazioni o terreni.

Da tempo era atteso l’intervento su via Sinistra Tresinaro, con l’asfalto che si era ormai deteriorato in più punti, con gravi rischi per la sicurezza stradale in generale. Come dimostrano anche i vari incidenti accaduti in quel tratto di strada. L’intervento, per una spesa di circa 300 mila euro, in questa fase interessa anche via Vecchia Carpi, via San Prospero, via Lunga, via Imbreto e via Lupi e Sabbietta, per almeno il 75 per cento della spesa prevista. La quota restante è invece destinata alla riasfaltatura di via Risorgimento, via Fazzano, viale Vittorio Veneto, nel centro abitato.