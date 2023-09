Riasfaltature strade Correggio: lunedì iniziano i lavori

Previsti da lunedì prossimo i lavori di riasfaltatura per alcune strade comunali di Correggio, per una spesa complessiva di circa 300 mila euro. L’intervento in questione interessa in particolare strade che da tempo necessitano di adeguata manutenzione come via Sinistra Tresinaro, via Vecchia Carpi, via San Prospero, via Lunga, via Imbreto, via Lupi e Sabbietta, alle quali viene destinato il 75% dell’importo disponibile, mentre il restante 25% risulta destinato per alcune strade urbane come via Risorgimento, via Fazzano, viale Vittorio Veneto. Dal municipio, inoltre, è stata sollecitata Enel per il rifacimento dell’asfalto in via San Biagio, via Modena e via Dinazzano, interessate di recente da scavi per la posa di nuovi cavidotti. La competenza di questi interventi è della impresa appaltata da Enel, che dal 9 ottobre dovrebbe iniziare i lavori.