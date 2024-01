"RIATTIVATE L’AUTOMEDICA"

La coalizione politica "Si può fare" di Correggio interviene nuovamente sulla sanità locale e sulla richiesta di riattivare il servizio di automedica fisso a Correggio, contestando l’accorpamento avvenuto da luglio con sede a Novellara, per tutto il vasto territorio della Bassa. Ai sindaci della Pianura Reggiana è stato chiesto "di assumere un ruolo politico più coraggioso, e non semplicemente amministrativo, per far fronte alle fondate preoccupazioni di numerosi cittadini, che richiedono un rapido e deciso cambio di passo perché la salute di ognuno è un diritto e non un lusso".