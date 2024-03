Riavvolgiamo la pellicola. Al Rosebud c’è ’Quarto potere’

Stasera alle 21 al cinema Rosebud di via Medaglie d’oro della Resistenza, in città, la rassegna "Cinema ritrovato" propone "Quarto potere", capolavoro di Orson Welles girato negli Usa nel 1941, proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. Il primo maggio 1941 a New York ci fu la prima proiezione di "Citizen Kane", che in Italia sarebbe arrivato un paio di anni dopo la fine della guerra col titolo "Quarto potere". E’ l’occasione per vederlo nella versione restaurata che esce proprio nell’anno in cui il Cinema Rosebud celebra i quarant’anni di vita.

• Stasera alle 21 alla sede di via Campo Marzio dell’Associazione Archeosofica di Reggio proseguono gli incontri su "I simboli dell’arte", con l’attenzione puntata su simboli e immagini delle varie civiltà, dall’antichità fino ai giorni nostri, con un linguaggio artistico che può aiutare a leggere oltre la materia pittorica per cogliere ciò che è invisibile nel visibile. Stasera si parla di "Donne artista: la pittura contro il pregiudizio", con ingresso libero. Per informazioni: tel. 339-4360071 (info.reggioemilia@boxletter.net).

• Oggi alle 18,30 al laboratorio aperto dei Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pietro a Reggio, è in programma la presentazione del libro "Curare il mondo con Simon Weil" con Tommaso Greco, docente di filosofia del diritto e direttore del Centro interdipartimentale di bioetica all’università di Pisa.

• Alla biblioteca comunale di via Emilia Ospizio, a Reggio, oggi alle 15 l’appuntamento per bambini con "Caccia all’uovo", in collaborazione con il doposcuola Il Portico (informazioni: tel. 0522-585639).

• Alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, alle 16,15 le letture "Storie di coniglietti" con i volontari di NatiperLeggere e NatiperlaMusica (tel. 0522-585600).

a.le.