Ribezzo se n’era andata in polemica. Ora torna come candidata sindaco

Se n’era andata via dal paese, dal punto di vista professionale, in forte polemica con il corpo di polizia locale per alcune decisioni che la riguardavano in modo diretto, in particolare per un netto cambiamento dell’attività del nucleo di Benessere Animali, in cui da tempo era impegnata.

Anna Maria Ribezzo, ora in forza alla polizia locale della val d’Enza, ha deciso di rimettersi in gioco a Boretto: non come agente di polizia ma come amministratore pubblico. E per questo si presenta come candidato sindaco per la lista "Boretto nel cuore", che sfida il gruppo "Passione Comune" guidato da Andrea Codelupi, vicesindaco in carica. Tra la fine del 2022 e l’inizio dello scorso anno si era avuto lo scontro tra la Ribezzo e i comandi di polizia locale per una serie di cambiamenti destinati a condizionare l’attività svolta sul controllo e sulla tutela degli animali nella Bassa. Molti cittadini avevano aderito a una petizione per tenere Anna Maria in servizio nel distretto di Boretto-Poviglio-Brescello. Gli stessi cittadini che l’hanno convinta a candidarsi alla guida del Comune. Proposta che la Ribezzo ha accettato, affiancato da un gruppo in gran parte composto da donne.