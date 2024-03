Ricavi 1,22 miliardi. Dividendi in crescita

Ricavi a 1,223 miliardi di euro per la Comer Industries di Reggiolo (Reggio Emilia). Nel 2022 le vendite si erano attestate a 1,237 miliardi, quindi, a cambi correnti si registra un calo dell’1,1% (+0,4% a cambi costanti). Il margine operativo lordo ammonta a 205 milioni, contro i 180 milioni del 2022, con un’incidenza sui ricavi consolidati del 16,7%, in aumento di 220 punti base. Il risultato netto sale a 94 milioni di euro (dai 90,7 milioni dello scorso anno), il 7,7% dei ricavi consolidati (108,6 milioni il risultato netto adjusted). L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 era a 94,8 milioni, in diminuzione di 54,1 milioni di euro rispetto all’anno precedente, dopo l’acquisizione di e-comer ed il pagamento di dividendi (per 21,5 milioni). A fronte di questi risultati il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 1,25 euro per azione, in aumento del 67% rispetto ai 0,75 euro per azione del 2022, corrispondente ad un pay-out del 38,1% dell’utile netto consolidato (foto, l’ad e presidente Matteo Storchi).