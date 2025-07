Riccardo e Arina agli Europei

Da semplici convocazioni ai raduni (peraltro molto ristretti) alla convocazione per i campionati europei di categoria. E’ quanto possono vantare il Centro Palmer Scandiano con il suo under 17 Riccardo Busani e Correggio Hockey che darà invece la sua atleta Arina Cerguta alla nazionale femminile della stessa categoria.

Busani è stato infatti inserito nella lista definitiva stilata dal commissario tecnico Pierluigi Bresciani e dal coach Dario Rigo per i campionati continentali di categoria che si disputeranno a giorni in Francia, a Gujan-Mestras. L’Italia esordirà lunedì 14 contro il Portogallo, per poi sfidare la Spagna il 15 e i padroni di casa il 16; la fase ad eliminazione diretta parte il 17, con la finale prevista sabato 19.

Per Correggio si tratta di un triplo record, visto che Arina è under 15, è la più giovane convocata nella nazionale under 17 italiana che parteciperà agli Europei femminili sempre a Gujan-Mestras, ed è pure esordiente in azzurro, come del resto il nuovo tecnico Valerio Antezza. Classe 2011, Arina ha iniziato con il mini hockey per poi passare in under 11 e under 15, con quarto posto alla finali nazionali. In stagione, per lei, 21 gol in 20 gare.

Gli europei sono a girone unico con queste gare: Italia-Portogallo il 14, con la Francia il 15, Germania il 16, Spagna il 17 e Inghilterra il 18.

c.l.