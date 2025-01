Ricci regala la canotta ai cervelloni di Diariko

Il team di "Diariko" ne ha fatta un’altra delle sue. Il gruppo di ragazzi reggiani poco più che maggiorenni, che nel settembre del 2023 ha lanciato online un sito dedicato al mondo dei Numeri e una sorta di diario matematico quotidiano, ha catturato l’interesse di un campione di basket di serie A: nientemeno che il capitano dell’Olimpia Milano, l’azzurro Giampaolo "Pippo" Ricci.

Già, perché i cinque ragazzi reggiani che hanno dato vita a "Diariko" (Gaia Casolari, suo fratello Luigi, Alex Fazioli, Daniele Gelosini e Simone Guidetti) coniugano da sempre la passione per la matematica con quella dello sport, in particolare la pallacanestro. Sicchè, nel lanciare una nuova proposta via web, sempre dedicata ai numeri, hanno chiesto, e ottenuto, l’appoggio del forte giocatore dell’Armani e della Nazionale.

Perché proprio lui? Perché Ricci oltre che essere un valentissimo cestista, si è anche laureato in Matematica, all’Università di Bologna nel 2023, con una tesi sul "Piano proiettivo reale e la superficie romana di Steiner". Non è dato sapere se quest’ultima lo aiuta anche sulle superfici in parquet dei campi da basket, ma di sicuro lo avvicina ai ragazzi di "Diariko".

Così quando il team ha progettato e poi lanciato sul proprio sito il videogame "Mathwest" ambientato nel vecchio West americano con vari livelli da superare che mettono alla prova le capacità di calcolo mentale, si è rivolto a Ricci a margine di un evento da lui organizzato con la sua associazione benefica per chiedergli sostegno.

Il giocatore ha deciso di collaborare al progetto del team "Diariko" mettendo in palio la sua canotta dell’Olimpia, autografata. Che verrà data in premio al vincitore della sfida: colei, o colui, che totalizzeranno più punti da qui al prossimo 30 giugno.

Oltre a MathWest sul sito www.diariko.it si possono trovare problemi matematici, giochi in tema e dispense, che hanno suscitato a suo tempo l’interesse pure di Vincent Askew, ex giocatore Nba, che ha militato anche nella Pallacanestro Reggiana nel 1992, appassionato anche lui di matematica fin dai tempi del college.

Gabriele Gallo