Riccione, la casa di vacanze ’Reggiana’ cade a pezzi. Tante idee, un fallimento, nessuna opera di ripristino

Tra le numerose colonie marine sorte durante il ventennio fascista, ve ne erano anche alcune sotto la diretta gestione del Fascio di Reggio, ereditate poi dalla Repubblica, dopo il ritorno alla libertà. Una di queste è la celebre "Colonia Reggiana" sita nel comune di Riccione, sulla strada per Miramare. Di particolare, sin dagli albori, i tempi di costruzione. Fu infatti eretta nel giro di soli tre mesi al principio degli anni ’30, su progetto dell’ingegner Costantino Costantini. Prese il nome da Amos Maramotti, fascista reggiano della prima ora ucciso durante i frequenti scontri con i socialisti massimalisti del ’biennio rosso’. Fu inaugurata da Benito Mussolini in persona. Ha ospitato bambini provenienti da tutta l’Emilia-Romagna sino agli anni ’80. Cadde in disuso dopo la cessione da parte della Regione al Comune di Riccione il quale, nel corso dei decenni, ha elaborato diversi progetti di ristrutturazione senza però riuscire mai a concretizzarli. Nemmeno la cessione a una società privata, nel 2004, che aveva l’ambizione di realizzare un progetto d’ampio respiro denominato "Futurismo", è andata a buon fine, causa il fallimento della stessa. La colonia è tornata in capo al Comune di Riccione la cui giunta, a febbraio 2024, ha approvato "in linea tecnica" il progetto di sistemazione del giardino e la messa in sicurezza dei percorsi esterni. La struttura infatti al momento è inagibile a causa di molteplici criticità: in particolare il distacco di materiale dalla facciata lato mare, ha reso necessario provvedere alla messa in sicurezza dei citati percorsi esterni. Inoltre, veniva segnalato un anno e mezzo fa, la colonia Reggiana presenta, anche alberi cresciuti senza la necessaria cura e manutenzione che, attualmente creano una barriera tra il viale di accesso alla colonia e l’edificio stesso, aumentandone il degrado. L’edificio resta nel cuore di tanti reggiani, che negli anni vi hanno soggiornato da bambini o lavorato come educatori.

Gabriele Gallo