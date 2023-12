Ricerca e valore dell’attività fisica nella riabilitazione

Si avvierà domani (sabato 2 dicembre) un ciclo di incontri sulla salute, sulla ricerca e sul valore dell’attività fisica nel campo della riabilitazione e della prevenzione promosso dalla cooperativa Eden (che gestisce un importante centro sportivo in via Balla, a Reggio) con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Tre appuntamenti (due dei quali nel 2024) in cui si parlerà, tra l’altro, dei benefici dell’attività sportiva sull’apparato cardiocircolatorio, di nuove frontiere della ricerca sul cancro, di educazione alla salute e alla prevenzione, di fisioterapista di comunità e altro ancora.

"Argomenti – sottolinea Davide Bagnacani, presidente della cooperativa Eden, una delle più rilevanti imprese sportive di Confcooperative Terre d’Emilia – che saranno affrontati da medici specialisti, educatori, preparatori atletici, ma anche da esponenti di quelle amministrazioni pubbliche che sono chiamate a promuovere stabilmente iniziative di prevenzione e non solo servizi di cura".

"Come impresa sportiva – sottolinea Davide Bagnacani, che condivide l’esperienza in Eden Sport e Salute con i fratelli Andrea e Massimo – ci sentiamo chiamati in causa tanto nei percorsi di prevenzione quanto in quelli post-riabilitativi e di recupero funzionale, proprio perché il movimento fisico e lo sport rappresentano un fattore fondamentale di benessere, come del resto attesta la certificazione Ama e l’ appartenenza al progetto dalla Regione Emilia-Romagna delle palestre che promuovono salute.

Domani all’evento di Eden (in programma all’Antico Podere Emilia alle 16,30) si parlerà, in specifico, di riabilitazione del paziente chirurgico e cronico, di fiosioterapista di comunità, di recupero funzionale e dei benefici dell’acqua in fase post-riabilitativa e nelle patologie croniche e dell’impegno della Regione Emilia-Romagna.

Su questi tremi interverranno il dottor Jacopo Rancati (dirigente Professioni sanitarie della Riabilitazione), il dottor Andrea Pellegrini (specialista in ortopedia, traumatologia sportiva e chirurgia della spalla), il dottor Luca Zinani (specialista in scienze motorie, responsabile recupero funzionale Eden Sport), l’onorevole Ilenia Malavasi e il consigliere regionale Andrea Costa, componente la IV Commissione (politiche per la salute e politiche sociali).