Ricerca nella biomedica, due donne premiate a Reggio

È Martina Musella (foto qui a fianco) dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma la vincitrice – tra cinquanta partecipanti – del primo premio ’Ewmd’, il concorso che si è tenuto a Reggio riservato alle donne nella ricerca biomedica insignito da Tiws (Top Italian Women Scientists) presieduto dalla reggiana Adriana Albini (foto al centro). A Musella – per il suo studio che rivela un nuovo meccanismo attraverso cui il tumore evolve e sviluppa resistenza alle terapie – è andato il primo premio da duemila euro. Mille euro alla seconda classificata Isabel Pagani dell’Ircss San Raffaele di Milano per uno studio sul sistema immunitario innato. "Sono tante le donne nei ruoli apicali che si impegnano per favorire il percorso delle colleghe più giovani – spiega la dottoressa Albini – È stato difficilissimo scegliere le vincitrici, abbiamo condotto accurate valutazioni e votazioni in una commissione composta da dieci ricercatrici con alto indice di citazioni, parte del direttivo del Club Tiws di Onda. Questo risultato ci dà grande gioia perché trattandosi di un concorso organizzato da associazioni che non hanno le dimensioni di Airc o Telethon, abbiamo raccolto un alto patrimonio di domande da giovani donne studiose in campo biomedico, di cui ci prefiggiamo di seguire il percorso".