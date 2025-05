Ricerca, riconoscimenti per Reggiani e Mallia

Continuano i riconoscimenti per il Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Ausl - Ircss di Reggio Emilia. Anche quest’anno, la Fondazione Aiace ha riconosciuto due studi di ricercatrici reggiane tra i migliori articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali nel 2024 con la cerimonia di premiazione che si è svolta presso la sede della Cassa di Risparmio di Bologna.

Fra i quindici concorrenti selezionati, ad aggiudicarsi la menzione speciale nella apposita graduatoria, dietro solo all’unico vincitore, sono state la dottoressa Francesca Reggiani con il lavoro su Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-024-46778-8, Nature Portfolio) sul ruolo dei farmaci epigenetici nel regolare l’attività anti-tumorale delle cellule Natural Killer nel carcinoma polmonare e la dottoressa Selene Mallia

con lo studio

pubblicato su NAR (https://academic.oup.com/nar/article/52/11/6171/7643287?login=true, Oxford Academic - Oxford University Press) sul ruolo del rimodellatore cromatinico Hells nel regolare la trascrizione nei linfomi T e la loro aggressività.

Gli obiettivi principali della Fondazione Aiace, con sede a Bologna, sono il sostegno a quei giovani motivati a fare ricerca medica in Italia che guardi al futuro e in questo contesto la sede reggiana ha già ottenuto diversi riconoscimenti. La Fondazione Aiace trova le sue radici nel territorio in cui si colloca, luoghi di straordinarie potenzialità locali, unite a prospettive internazionali. Le Città della Regione ospitano Università prestigiose, dove la ricerca medica è di alto livello, in particolare negli ambiti oncologico e farmacologico.

Cesare Corbelli