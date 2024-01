Ricerca sul ritiro sociale: "Le scuole non rispondono"

Si chiama Hikikomori e, letteralmente, in giapponese significa ‘stare in disparte’. Il fenomeno di ritiro sociale che colpisce sempre più spesso i giovani è oggetto di una ricerca mandata avanti da Unimore e dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Uno degli scopi della ricerca è anche quello di individuare e valutare i fattori di rischio all’interno delle scuole. Per questo Samuele Piermanni, 28enne marchigiano iscritto all’università qui a Reggio, ha iniziato a contattare gli istituti locali per sottoporre ai ragazzi una batteria di test volti a individuare questi ‘campanelli d’allarme’. Purtroppo però, finora il riscontro è stato minimo. Piermanni, originario di Ascoli Piceno, è al terzo anno della laurea triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. "La ricerca rientra in diversi progetti che stiamo mandando avanti assieme all’università Luigi Vanvitelli, il principale è quello che si concentra sul fenomeno degli Hikikomori, coordinato dalla professoressa Stefania Cella – spiega –. Nello specifico vogliamo applicare uno studio del fenomeno indiretto, cioè chiedendo ai ragazzi che frequentano la scuola e che non sono in ritiro sociale. Nel nostro ambito di ricerca teniamo come riferimento fattori biologici, sociali e psicologici. Dal punto di vista biologico, ad esempio, ci concentriamo sulla qualità dell’alimentazione dei ragazzi e su alcuni fattori più di tipo somatico, come possono essere i disturbi del sonno o le alterazioni del ciclo sonno-veglia. Lato psicologico cerchiamo di individuare i fattori di rischio di fobia sociale, o anche di dipendenza da smartphone; in quello sociale, invece, ci focalizziamo sulla relazione con i genitori e con i coetanei". La fascia d’età più a rischio è proprio quella a cavallo tra gli ultimi anni delle scuole medie e l’inizio delle superiori. "Certo, si deve tenere conto che il Giappone ha un sistema culturale diverso da quello occidentale – puntualizza –. In generale però, la possibilità che un ragazzo ha di ritirarsi dalla società dipende anche dalle condizioni familiari. Nel test cerchiamo di sondare aspetti che riguardano proprio la convivenza, per esempio quante persone vivono stabilmente in casa, o il numero di stanze a disposizione. Sono criteri che aiutano a capire se il sistema familiare in cui il ragazzo vive può essere un fattore protettivo rispetto al rischio di ritiro sociale, oppure no". Il progetto di ricerca ha respiro nazionale, "ma visto che sono qui – considera – vorrei provare a sondare anche questo territorio. Ovviamente però se arrivano disponibilità anche da fuori provincia mi posso spostare senza problemi". Da settembre a questa parte, Piermanni ha ottenuto qualche ‘sì’ ma sempre in via ufficiosa: chi fosse disponibile a partecipare alla ricerca può contattarlo all’indirizzo mail 305057@studenti.unimore.it.

Giulia Beneventi