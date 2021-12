Sant'Ilario (Reggio Emilia), 31 dicembre 2021 - Ricercato in tutta Europa per una raffica di furti in Bretagna (Francia), è stato beccato a Sant’Ilario, a un banale controllo, mentre andava a far accoppiare il suo gatto da un amico.

E’ la curiosa storia di un 35enne arrestato dai carabinieri nel comune della val d’Enza, dando così esecuzione di un provvedimento di cattura europeo che pendeva sulla sua testa dal 2020, dovendo ancora scontare due anni di pena per una serie di furti compiuti nel 2012 in Bretagna.

L’uomo, di origine moldava, era stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale della città portuale bretone di Saint Malo per furti e tentati furti di motori per barche avvenuti a Port La Foret, Carantec, Saint Martin Les Champes e Lorient, esattamente otto colpi tutti concentrati tra fine luglio e la metà di agosto. Ma la sentenza non è mai stata eseguita, in quanto l’uomo si è dato alla latitanza, risultando così intracciabile. Almeno fino alla serata di mercoledì, dove il 35enne, all’anagrafe residente in Belgio e in Italia, si trovava in Emilia a suo dire per trascorrere delle vacanze con i parenti, che si sarebbero trovati proprio sul territorio reggiano.

Ma il motivo per cui è stato rintracciato è quantomai curioso. L’uomo infatti ha ribadito di trovarsi a Sant’Ilario perchè doveva far accoppiare il suo gatto con quello di un amico, residente in zona, motivo per cui era arrivato fino in Italia.

A quel punto i carabinieri della stazione di Sant’Ilario hanno semplicemente verificato il suo nome e cognome, trovando riscontro proprio nel mandato di cattura europeo che era stato diramato da quasi due anni dalle autorità francesi.

Il 35enne moldavo è stato così tratto in arresto, e ora dovrà scontare i due anni di pena rimanenti nel carcere francese.