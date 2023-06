Ricercato in Francia per maltrattamenti Arrestato a Reggio

La polizia ha arrestato un 46enne italiano, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo per maltrattamenti in famiglia in seguito ad una sentenza di condanna di un anno di reclusione emessa dall’Autorità Giudiziaria francese ad un anno di reclusione. L’uomo è stato sorpreso durante alcuni controlli straordinari in zona stazione a Reggio. Gli agenti del reparto prevenzione crimine lo fermato intorno alle 10,30 di ieri mattina; dai documenti è emerso il provvedimento dal controllo incrociato in banca dati. L’uomo è finito in manette ed è stato portato in carcere. Ora si avvierà l’iter che potrà portare all’estradizione.