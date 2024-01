Ricercatore e musicologo. Addio a Bruno Grulli

Nell’ultimo giorno dell’anno se ne è andato Bruno Grulli (76 anni), appassionato ricercatore ed etnomusicologo che ha dedicato buona parte della sua vita, dalla metà degli anni ‘70, a raccogliere informazioni e documentazioni relative alla cultura delle nostre montagne. L’obiettivo primario di Grulli è stato verificare dati e riferimenti relativi alla Piva Emiliana (cornamusa locale già allora in disuso) sul territorio delle province di Reggio, Parma, Piacenza, ma anche in Garfagnana ed in Lunigiana. Per rendere pubblica quella cospicua mole di materiali, a partire dal 1979 e, a fasi alterne, fino a gennaio 2020, Grulli diede alle stampe, in forma del tutto autonoma ed amatoriale, la rivista “La Piva dal Carner”. Ma gli interessi di Grulli hanno spaziato e trovato riscontro in tante altre attività: ha infatti scritto e pubblicato libri sulle fiabe, sulle case rurali nelle campagne di Reggio, di storia locale, di paesaggio agrario. Inoltre ha scritto racconti e poesie, pure in dialetto, ricevendone premi letterari. Grulli ha lavorato per 37 anni in Comune a Reggio, nell’Ufficio Agricoltura. Negli anni ’80 e ‘90, consistente fu anche il suo impegno politico come attivista della Sezione del Pci “Togliatti” di Via Guido Da Castello, e nella Circoscrizione I del Centro Storico. Dal 2004, e fino alla pensione raggiunta nel 2009, il suo impegno fu all’interno dell’Istituto “Achille Peri” di Reggio, presso l’Archivio Etnomusicologico.

I funerali si svolgeranno in forma privata.