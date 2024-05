Ricercatori di poesia’ a Ospizio. A Correggio le Language Nights

· Tornano gli appuntamenti delle Language Nights, delle serate in cui tutti i partecipanti hanno l’occasione di chiacchierare in altre lingue per socializzare e allenarsi in lingue straniere. Stasera alle 21 a palazzo dei Principi in centro a Correggio è in programma ’The Movie Language Nights’, una serata di cinema in lingua originale con sottotitoli in inglese, organizzata dalla biblioteca Einaudi, da Cinecomio e dal gruppo Language Nights Correggio, con ingresso gratuito per tutti.

· Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 il film ’L’Odio’, un vero gioiello del cinema francese, da molti considerato un capolavoro, per la regia di Mathieu Kassovitz, girato in Francia nel 1995, proposto in versione originale e con sottotitoli in italiano. Una giornata in una delle tante banlieue parigine. Un giorno uguale ad altri per l’ebreo Vinz, il maghrebino Said e il nero Hubert. Se non fosse che un loro amico, il sedicenne Abdel, è stato pestato dalla polizia negli scontri della notte precedente e adesso è sospeso tra la vita e la morte in ospedale.

· Alla Bottega di via Fontana, a Reggio, oggi dalle 18,30 laboratorio di narrazione professionale dal titolo ’Dalla mia storia alla ricerca del lavoro’, incontro in cui lavorare sulla propria storia per far emergere un racconto che permetta di muoversi con sicurezza nella ricerca del lavoro.

· Alle 17 al centro sociale Tricolore di via Agosti a Reggio incontro con Federconsumatori sul tema della prevenzione delle truffe, anche quelle digitali.

