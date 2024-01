Ricetta per far sparire il degrado: "Ripensare Giardini, luci e parcheggi"

L’Isolato San Rocco, i Giardini pubblici e le due piazze collegate. Così buie la sera, da diventare rifugio per sbandati. Il trittico di spazi della parte Nord del centro storico parla una sola lingua. Lo sa bene l’architetto Mauro Severi, ex presidente di Unindustria e attualmente impegnato nel recupero dell’ex Seminario, nuova sede universitaria. Ma il punto da cui partire è banale: perché così poca luce in quelle piazze? "E’ chiaro che giudicare il lavoro degli altri è sempre difficile – risponde signorile – Per 50 architetti ci sono 50 pareri. Poi però ci sono le regole di fondo, che andrebbero rispettate. Come la quantità d’illuminazione a terra per i luoghi pubblici. Io mi chiedo: perché se vado in piazza Fontanesi o in piazza San Prospero ci vedo, e invece in piazza della Vittoria no? E’ chiaro che in questo caso si è cercato di valorizzare l’aspetto romantico del Municipale in penombra". Però quella penombra non favorisce il passaggio. "Era una zona complicata già tanti decenni fa: fu fatto anche un concorso di idee negli anni ’80 – ricorda Severi – Partecipò anche Paolo Portoghesi. E ci sono problemi non risolti, come il grande parcheggio interrato che doveva essere pubblico ed è diventato privato. È stato fatto un lavoro di restauro dell’Isolato San Rocco, con pavimentazione e luci, ma i tempi sono cambiati". Tempi di disagio e di giovani un po’ sbandati. E di una città separata da una linea Maginot: a Sud la vita, a Nord la sopravvivenza. "C’è un’area della città che è meno frequentata – commenta Severi – Il problema è anche il collegamento con la Caserma Zucchi, mai risolto. Oggi, è difficile immaginare qualcuno che attraversi i giardini volentieri di notte verso i parcheggi. Lo spazio davanti ai teatri però deve essere reso vivo, su questo ha ragione Cantù (Paolo, direttore dei Teatri; ndr). La sera dopo le 22,30 si fatica a trovare un luogo dove bere un bicchiere di vino. Di giorno poi il mercato è positivo, però dobbiamo anche riqualificarlo, e pensare che i mercati andrebbero portati anche fuori e specializzati".

Come fare per rivitalizzare quella fetta di città, si chiede Severi. E la risposta riporta a galla un derby mai concluso: auto sì, auto no. "Noi a Reggio continuiamo a rifiutare l’idea dell’interrare o elevare i parcheggi – argomenta l’architetto, che è anche presidente dell’Aica (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature) – Vediamo solo distese di scatole di sardine che sacrificano anche la permeabilità del suolo. L’automobile, nonostante la transizione energetica, rimarrà come servizio. Che diventi elettrica, a idrogeno o altri combustibili non fossili. Quando facevo l’università avevamo la teoria dei centri senz’auto. Abbiamo visto che non progettando come l’auto deve muoversi, è peggiorata la situazione".

Ma tornando alle piazze dei teatri, Severi pensa a come renderle più attraversabili. "Abbiamo iniziato a rivitalizzare i Musei civici. Ma rimane un nodo importante: il collegamento con la zona del Tribunale, che dista pochissimi minuti a piedi, ma ha la barriera della Circonvallazione che è una camera a gas ad anello. Quello va ristudiato e potremmo ottenerne un beneficio. La nuova amministrazione deve prendere in mano questa situazione. Così come i Giardini. O li chiudiamo la sera come una volta, come accade a Parma e a Bologna, oppure lì si può pensare a strutture che contengano qualche attrattiva, magari collegate proprio alle attività culturali dei teatri". E ultima ma non ultima, la vera cattedrale rimasta nel deserto di piazza Martiri del 7 Luglio: "C’è poi questo fantasma della Banca d’Italia, che dovrebbe, secondo me, diventare un contenitore pubblico. La funzione commerciale non ha senso, quando i negozi chiudono più che aprire. Lì andrebbe inserito qualche servizio pubblico per rendere più frequentata la piazza". Anche Severi pensa che la sola repressione dei fenomeni di degrado non risolva il problema. "Quando mai l’ha fatto?". Ma è con l’urbanistica che si può trovare la medicina per questo malanno. "Il tema è sempre lo stesso: convincere i reggiani a tornare a vivere in centro. Per farlo, servono infrastrutture, sennò la nostra collina sarà sempre più attrattiva, perché tanto vicina alla città".