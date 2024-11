Ricettazione e furti. Dagli arresti domiciliari finisce in carcere

Arrestato dai carabinieri presso la sua abitazione un 55enne di Villa Minozzo che era agli arresti domiciliari, condannato a 5 anni, 6 mesi e 14 giorni di reclusione pià 1 anno e 2 mesi di arresto. La pena è scaturita dal provvedimento di cumulo pene emesso il 2 dicembre 2023 dalla Procura del Tribunale di Reggio in ordine ai reati di ricettazione, plurimi furti aggravati e violazione della normativa relativa all’uso del contante nelle transazioni per il contrasto del riciclaggio. Nel frattempo il 55enne aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico, concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Nonostante tale beneficio l’uomo si è reso responsabile di plurime violazioni, l’ultima avvenuta il 7 febbraio scorso. Era stato denunciato in relazione a un furto avvenuto in un bar di Castelnovo Monti, dove le telecamere di videosorveglianza poste all’interno del locale lo immortalavano nella sottrazione di un salvadanaio posto sul bancone del bar, contenente le mance dei camerieri per complessivi 150 euro. Alla luce di ciò, il Magistrato di Sorveglianza in via cautelare ha disposto quindi la sospensione della misura.

Il provvedimento veniva eseguito dai carabinieri di Villa Minozzo il 10 febbraio scorso con l’arresto dell’uomo e condotto in carcere per l’espiazione della pena. Il 4 settembre il Magistrato di Sorveglianza aveva concesso al condannato il beneficio della detenzione domiciliare, nuovamente sospeso il 5 novembre scorso con provvedimento di unificazione pene concorrenti . Domenica scorsa i carabinieri di Villa Minozzo, in esecuzione al provvedimento, procedevano all’arresto del 55enne con trasferimento in carcere per l’espiazione della pena.

s.b.