Ricette teatrali per bambini dai 3 agli 11 anni

Tornano gli spettacoli di "Sciroppo di Teatro", progetto di welfare culturale per bambini dai 3 agli 11 anni promosso da Ater Fondazione e Regione. L’iniziativa permette ai pediatri e ai centri per le famiglie di prescrivere il teatro attraverso la consegna di un libretto dove ci sono sei ’ricette’, cioè tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie possono assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli.

Diverse le tappe nel Reggiano. Si parte domenica 12 gennaio alle 16 al Boiardo di Scandiano con il Kosmocomico Teatro in "Lullaby", mentre alle 16,30 al Ruggeri di Guastalla in scena "Soqquadro" del Teatro del Piccione. Il 19 gennaio tappa alle 16,30 a Novellara con "Robin Hood. La storia di Roberto di Legno che colpiva sempre nel segno".

Il 26 gennaio all’Asioli di Correggio "La ragazza dei lupi" del Teatro Gioco Vita, mentre il 2 febbraio al Boiardo a Scandiano alle 16 tocca a "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi" di Drammatico Vegetale. Sempre il 2 a Guastalla in scena "Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare" dello Schedia Teatro. Il 16 febbraio la compagnia Momom presenta "Conto alla rovescia" al teatro di Correggio, con inizio alle 17. Il 23 febbraio appuntamento a Novellara con "Valentina vuole. Piccola narrazione per attrici e pupazzi" del Progetto G.G.

Il 9 marzo ci sarà "33 Porcellini" de La Piccionaia, al teatro di Scandiano, mentre all’Asioli di Correggio sarà proposto "Yes Land" della Cordata For. Il 16 marzo a Guastalla alle 16,30 "Sonata per tubi" della compagnia Nando e Maila, mentre a Novellara "A pesca di emozioni" degli Eccentrici Dadarò. Il 30 marzo al teatro Cavallerizza di Reggio lo spettacolo "La fabbrica del tempo" del Principio Attivo Teatro-La Luna nel letto. Infine, sempre al Cavallerizza, il 13 aprile alle 16 "Ti vedo. La leggenda del Basilisco" del Teatro del Buratto.

Antonio Lecci