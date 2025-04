"Richiesta sproporzionata per Anghinolfi"

"Sproporzionata e frutto di travisamenti nonché di errori materiali". L’avvocato Rossella Ognibene e il professor Oliviero Mazza, difensori di Federica Anghinolfi, definiscono così la richiesta di pena a 15 anni avanzata dal pm Salvi al termine della requisitoria nel processo ‘Angeli e Demoni’, sui presunti affidi illeciti in val d’Enza. "In attesa di discutere la manifesta infondatezza delle accuse – chiosano i legali – intendiamo sottolineare l’abnormità della richiesta, frutto della mera riproposizione del canovaccio delle indagini, come se non si fossero celebrati tre anni di dibattimento. La pena richiesta, sproporzionata e simbolica, non è solo il portato naturale della narrazione del processo mediatico, ma anche la conseguenza di preoccupanti travisamenti ed errori materiali. Il reato principale, sul quale è stata determinata la pena base, riguarda la trasmissione di una relazione che pacificamente e documentalmente è stata eseguita da un altro soggetto, nemmeno imputato. Così come il pm ha chiesto il proscioglimento per reati (violenza privata pressioni fatte agli assistenti sociali, ndr) sui quali il tribunale ha già emesso sentenza di proscioglimento (nella primavera 2024 per mancanza di querela, ndr)".