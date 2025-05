Riciclaggio di denaro. Un ’giro’ da 24 milioni. Tra i capi, un reggiano

Il meccanismo illecito seguiva un copione collaudato: otto società ‘cartiere’ con sede fra il Casertano e il Napoletano emettevano fatture false, e oltre un centinaio di imprese edili, operanti in Emilia-Romagna e Lombardia, procedevano al loro pagamento tramite bonifico. E tra le menti organizzatrici di questa organizzazione ci sarebbe anche quella di un residente a Caserta, nato a Reggio Emilia. L’operazione che ha toccato le città di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì, Rimini, Mantova, Napoli e Caserta ha richiesto il coinvolgimento dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica distribuiti su tutto il territorio nazionale e il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) della Guardia di Finanza. Le somme ’riciclate’ venivano recuperate con denaro contante messo a disposizione da ambienti criminali campani, decurtate di una percentuale fissata per il ’servizio’ prestato. In questo modo, gli imprenditori riuscivano a pagare meno tasse abbattendo fittiziamente i ricavi, oltre a creare provviste occulte da reimmettere nel circuito economico.

A scoprire il giro di false fatturazioni e riciclaggio, per un importo complessivo di circa 24 milioni di euro, sono stati gli investigatori della polizia e della Guardia di Finanza, in un’indagine coordinata dalla Procura di Bologna che ha portato a 29 misure cautelari e a sequestri per tre milioni di euro, di cui circa un milione in contanti. Nelle 40 perquisizioni eseguite nelle ultime ore è stato trovato denaro nascosto anche all’interno di freezer e camini, oltre a orologi Rolex e a un lingotto d’oro da un chilo.

I ventinove destinatari dei provvedimenti rispondono, a vario titolo, di associazione per delinquere nel settore edilizio dedita all’emissione di fatture false, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. Le misure più pesanti hanno raggiunto i presunti vertici dell’organizzazione, due soggetti di Casal di Principe (Caserta), uno dei quali nato a Reggio: uno è finito in carcere e l’altro agli arresti domiciliari. Ci sono poi dieci obblighi di firma, a carico di cinque persone del Casertano, tre del Napoletano e due del Bolognese. Sono inoltre stati emessi 24 provvedimenti di divieto di svolgere attività imprenditoriale e ricoprire cariche sociali per un anno.

A fare partire l’indagine è stata una segnalazione di Poste italiane alla polizia postale, relativa a movimentazioni sospette, quantificabili in migliaia di euro in entrata ed in uscita in archi temporali ristretti, su un conto corrente da poco aperto in un ufficio del Bolognese. L’organizzazione, che nelle prime fasi sembrava essere legata all’illecito sfruttamento della normativa legata al Superbonus 110%, aveva in realtà incentrato i propri affari sul business del riciclaggio e autoriciclaggio del denaro con il meccanismo delle false fatture, emesse da imprese fittizie nei confronti di quelle realmente esistenti. Il sistema, secondo quanto ricostruito, andava avanti da almeno 5 anni.