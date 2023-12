"Riciclaggio di Parmigiano". Imprenditore assolto

Salvatore Procopio, nato a Crotone il 9 febbraio 1979 e residente a Reggio, è stato processato e assolto "per non aver commesso il fatto" da un’accusa di riciclaggio di Parmigiano Reggiano. Secondo la Procura, come socio della ditta Giul, con sede a Reggio, era accusato di aver compiuto nel 2017 operazioni per ostacolare la provenienza illecita di 317 chili di Parmigiano Reggiano: nello specifico, aver rimosso i segni di identificazione e provenienza (placche di caseina, bollo Ce e numero di matricola), porzionandolo in punte, confezionandolo sottovuoto e applicando etichette contraffatte stampate in loco e che attestavano la provenienza da un’altra ditta. Il carico di formaggio era stato bloccato dal Nas dei carabinieri durante la consegna. In azienda risultavano una macchina per confezionare ed etichette false nei computer. La Procura ha chiesto 4 anni di condanna.

L’avvocato difensore Nino Giordano Ruffini (in foto) ha sostenuto che la merce fosse ancora in fase di scaricamento e non ancora in disponibilità dell’azienda. E che le forme erano state tagliate a spicchi e confezionate, rendendo impossibile vedere se vi fosse la marchiatura corretta. E anche che le etichette sul pc non erano state stampate. Si è poi rifatto ai testimoni secondo cui Procopio quella mattina disse al fornitore di aspettare a scaricare la merce perché prima voleva controllarla.

al.cod.