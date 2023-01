Riciclaggio e lavoro nero, due cinesi nei guai

Parte del materiale sequestrato

Reggio Emilia, 12 gennaio 2023 – Due cittadini di origine cinese sono denunciati nell’ambito di una operazione che ha visto impegnati Guardia di finanza, polizia di Stato e polizia locale. Tutto è partito da accertamenti nella zona della stazione storica di Reggio. Da qui si è scoperta la presenza di un opificio a Novellara, in cui venivano confezionati numerosi capi di note case di moda, molto probabilmente contraffatti, ora posti sotto sequestro. Il controllo di un cinese in città da parte della polizia ha fatto emergere i primi sospetti, dopo il rinvenimento di alcune migliaia di euro in denaro in possesso dell’uomo, già noto per precedenti con la giustizia, in particolare per riciclaggio e sfruttamento della prostituzione. Le Fiamme gialle hanno poi effettuato un sopralluogo alla sua residenza a Novellara, scoprendo in alcuni sacchi, nella soffitta dell’appartamento, ben 200 mila euro in contanti, su cui sono in corso accertamenti in merito alla provenienza del denaro. Nell’edificio c’erano pure cinque lavoratori cinesi senza alcun contratto di assunzione, oltre a diecimila prodotti tra capi d’abbigliamento ed etichette. Sono stati sequestrati l’immobile usato come azienda, macchinari, un furgone e la merce rinvenuta. Mentre il titolare, di origine cinese, è stato denunciato per contraffazione e sanzionato per i cinque casi di presunto lavoro nero. Il cinese controllato in città risulta indagato per riciclaggio, abusiva attività finanziaria, omessa dichiarazione dei redditi e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento.