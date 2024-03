Ricò, un’impresa che sa di casa

Tutto nasce dall’esperienza di Giorgio Ricò che ha saputo tramandare la passione, le competenze e il desiderio di seguire le stesse orme al figlio Gino, attuale titolare dell’impresa Ricò, che da più di 50 anni è radicata a Taviano di Ramiseto, Comune di Ventasso. L’impresa è a conduzione familiare e, oltre a Gino, nella Ricò Snc lavorano la moglie Erika, i figli Samuele, Beatrice, Gioele a cui si aggiunge anche il giovane Isacco che, a 12 anni, saltuariamente si presenta in azienda per capirne già le dinamiche. Una famiglia eccezionale, molto stimata e unita nell’attività lavorativa, ma anche alla festa andando a messa insieme ogni domenica a Ramiseto. L’impresa Ricò opera nel settore dell’edilizia e si occupa di autotrasporti per conto terzi, linea condotte, linea energia e linea materiali inerti, sgombero neve e salatura, linea asfalti, ripristino frane e ingegneria naturalistica da oltre mezzo secolo. Qualità, serietà, competenza e passione sono gli ingredienti fondamentali. L’azienda, associata a Lapam Confartigianato, conta oggi otto dipendenti e negli ultimi tempi ha notevolmente aumentato il fatturato. Con lo sguardo rivolto al futuro, il titolare Gino Ricò afferma: "Siamo un’azienda a conduzione familiare e disponiamo di tutte le attrezzature e dei macchinari per eseguire i lavori richiesti garantendo alla nostra clientela la massima soddisfazione e lavori eseguiti a regola d’arte. Qualche anno fa fatturavamo circa 400/500mila euro, ora siamo attorno ai 2/3 milioni di euro. Devo dire che da quando sono subentrati anche i miei figli abbiamo avuto una buona espansione, anche in termini di nuovi dipendenti. Abbiamo inoltre acquistato nuovi macchinari al passo con le attuali normative europee che ci permettono di svolgere anche i lavori del Pnrr che richiedono macchinari di ultima generazione". Ricò, la cui azienda ha aderito al Consorzio Corma (di cui è presidente), guarda con ottimismo al futuro: "La mia aspirazione è quella di sviluppare altri settori all’interno dell’azienda. Oggi per esempio, stiamo sviluppando il settore delle energie rinnovabili. È già da qualche anno che ci stiamo muovendo in questa direzione: abbiamo costruito la prima centralina idroelettrica e siamo pronti per realizzare la seconda".

Settimo Baisi