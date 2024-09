Riconosce la sua bici: ladro nei guai

Ancora un furto di biciclette in abitazione a Correggio. Ma stavolta il derubato ha deciso di attivarsi per cercare di recuperare il bottino. E dopo il furto avvenuto nel garage di casa di due bici con pedalata assistita con tanto di carica batterie, si è messo in giro in moto per indagini "fai da te". E poco dopo si è imbattuto in una delle bici rubate, con uno straniero a bordo. Il derubato, settantenne di Correggio, ha fermato il ciclista chiedendo perché fosse sulla sua bici. Lo straniero, di 33 anni, domiciliato in loco ma senza fissa dimora, a quel punto ha abbandonato la bici ed è fuggito. Ma grazie alle indagini dei carabinieri, avviate subito dopo la formale querela presentata dal derubato, si è riusciti a identificare il ciclista, che è stato denunciato per ricettazione. A facilitare gli accertamenti è stato anche il fatto che il 33enne risulta già ben noto alle forze dell’ordine per altri simili episodi. Il furto era avvenuto il 25 agosto scorso. All’alba il derubato si era accorto del furto, mettendosi subito in strada per cercare il maltolto. E in parte c’è riuscito. Resta da recuperare la seconda bici, con le indagini ancora in corso. Da segnalare che nelle ultime settimane sono stati diversi i furti di bicicletta, anche di marca e di elevato valore commerciale, rubate non solo per le strade ma anche in garage e abitazioni private. Di recente era finita nelle mani dei soliti ignoti anche una costosa bici da corsa, usata per gare agonistiche, del valore di almeno 7-8 mila euro, rubata da un garage.

Antonio Lecci