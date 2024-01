Riconosce la sua bici rubata e chiama il 112: donna denunciata

Reggio Emilia, 19 gennai 2024 – Gli avevano rubato la sua bicicletta sabato scorso in zona via Emilia Ospizio all’interno di un cortile dove l’aveva parcheggiata. La vittima, un 50enne, nel pomeriggio dello stesso giorno, ha notato per strada la sua bici con in sella una donna.

L’uomo fermava immediatamente la donna, reclamandone la proprietà, allertando i carabinieri. Giunti sul posto, i militari – ascoltate le parti – chiedono spiegazioni alla donna, la quale, riferiva che l’aveva acquistata per soli 20 euro da uno sconosciuto, senza però riuscire a fornire ulteriori dati in merito.

A quel punto è scattata la denuncia alla procura reggiana nei confronti della 45enne. Infine la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

dan. p.