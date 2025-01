Riconoscimento dal Ministero: Albinea è una ’Città che legge’

Il Ministero della cultura assegna ad Albinea la qualifica di ‘Città che legge’.

A Borzano venerdì è stato intanto installato un box metallico per la riconsegna dei libri e dvd noleggiati in biblioteca. Un contenitore del tutto identico è presente da anni di fronte alla biblioteca Pablo Neruda di via Morandi. Il nuovo box si trova nella piazzetta della frazione, accanto alla fermata dell’autobus. "L’idea – dicono dal Comune – è far uscire la biblioteca dalle sue pareti fisiche e farla arrivare sul territorio andando incontro ai cittadini anche per quanto riguarda la riconsegna del materiale noleggiato".

E proprio il Comune di Albinea, che attraverso la biblioteca diretta da Federica Franceschini svolge un ruolo importante nella promozione della cultura, è stato ammesso ufficialmente nell’elenco dei Comuni che hanno ottenuto la qualifica di ’Città che legge’ per il triennio 2024-2026, dimostrando di avere i requisiti richiesti dall’avviso pubblico reso noto nello scorso novembre.

La qualifica è assegnata dal centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci: premia le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul loro territorio.

Per la sindaca Roberta Ibattici si tratta di "un riconoscimento importante visto il grande investimento che facciamo da anni sulla cultura e in particolare sulla diffusione della lettura. Arriva dal centro per il libro e la lettura del Ministero per la cultura a seguito del ‘patto per la lettura’ che ha visto l’adesione di oltre 80 soggetti tra soggetti pubblici e privati".

m. b.